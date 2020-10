ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 111 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Continental nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) des Autozulieferers und Reifenherstellers übertreffe die Erwartungen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu sehe der freie Barmittelzufluss nach der enttäuschenden ersten Jahreshälfte stark aus./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

