ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Deutsche Wohnen auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51,10 Euro belassen. Das vierte Quartal des Immobilienunternehmen habe einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Entscheidend sei aber die im ersten Halbjahr anstehende höchstrichterliche Entscheidung zum Mietendeckel in Berlin./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX