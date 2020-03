ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Drägerwerk auf 'Hold' - Ziel 53 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Drägerwerk auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das neuartige Coronavirus sei für den Spezialisten für Medizin- und Sicherheitstechnik Chance und ernstes Risiko zugleich, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob den starken Free Cashflow hervor./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

