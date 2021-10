ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Evotec auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Neunmonatszahlen des Wirkstoffforschers hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Umsatzentwicklung zeuge von der verstärkten Nachfrage nach den Evotec-Dienstleistungen./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

