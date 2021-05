ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das erste Quartal des Telekomanbieters sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Geschäft mit Fernsehprodukten habe die Ergebnisse gestützt./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

