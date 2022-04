ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Shop Apotheke auf 'Buy' - Ziel 161 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Shop Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Mit der Übernahme des Schnelllieferdienstes First A verfüge die Online-Apotheke nun über ein wichtiges Standbein im sich schnell verändernden deutschen Markt, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ