ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Teamviewer auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Teamviewer nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die vorläufigen Geschäftszahlen des Softwareanbieters seien zwar in vielerlei Hinsicht schwächer als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt aber an einen nur vorübergehenden Effekt davon, dass Kunden ihre im Zuge der Corona-Krise abgeschlossenen Lizenzen derzeit zurecht rücken./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 13:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

