ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Brenntag auf 'Buy' - Ziel 87,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Brenntag nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 85,00 auf 87,50 Euro angehoben. Die Aktien des Chemikalienhändlers hätten nun wieder deutlich Luft nach oben, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürfte die Nachrichtenlage in den kommenden Quartalen gut sein. So dürften etwa Effizienzmaßnahmen sich positiv auf den Gewinn auswirken./mis/eas/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 08:15 / MEZ

