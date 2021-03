ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Compugroup auf 'Buy' - Ziel 87 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Compugroup von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 87 Euro belassen. 2021 scheine in mehreren Bereichen ein Jahr der Investitionen zu werden, die den technologischen Fortschritt mit Software in der Medizin reflektierten und sich bereits in den Prognosen von Compugroup wiederspiegelten, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrückgang sei das Aufwärtspotenzial zu seinem Kursziel nun attraktiver./ajx/ck

