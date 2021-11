ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt New Work auf 'Buy' - Ziel 268 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat New Work von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 243 auf 268 Euro angehoben. Die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sorgten für eine rege Nachfrage nach B2B-Lösungen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konzernmutter des Karrierenetzwerkes Xing sei operativ in der Spur./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 08:15 / MEZ