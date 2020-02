ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Compugroup Medical - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Compugroup nach Zahlen und einer Übernahme von 62 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der strategisch richtige Schritt ebne den Weg für künftiges Wachstum, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieters für 2020 hält der Experte für konservativ. Er lasse für den Jahresverlauf noch Spielraum für eine Aufstockung./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben