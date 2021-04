ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Daimler auf 103 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler nach Quartalszahlen von 97 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die starken Kennziffern des Autokonzerns habe er seine Gewinn- und Free-Cashflow-Prognosen für die Stuttgarter erhöht, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX