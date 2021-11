ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Post auf 62 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Post von 58 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Logistikkonzern habe die Prognosen wie erwartet angehoben, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussichten auf außerordentliche Ausschüttungen an die Aktionäre sowie die Dividendenrendite von mehr als 3 Prozent dürften den Aktienkurs stützen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 08:15 / MEZ