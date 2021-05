ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Flatexdegiro auf 170 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 130 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue mittelfristige Ausblick des Online-Brokers verspreche großes Kundenwachstum, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Märkte sei diese Ankündigung in ihrem Ausmaß überraschend gewesen. Er korrigierte seine Annahmen deutlich nach oben./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

