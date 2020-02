ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Hypoport auf 400 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport von 320 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Rally habe zuletzt im Einklang mit dem Gesamtmarkt ein Ausverkauf stattgefunden wegen der Virussorgen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Finanzdienstleister werde davon aber wohl nur relativ wenig beeinträchtigt. Die Aussicht auf ein mehr als 20-prozentiges Erlöswachstum sollte zum nächsten Kurstreiber für die Aktie werden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

