ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Instone auf 33 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Instone von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Aufstellen des neuen Standbeins "Valuehome" liege der Projektentwickler für Wohnimmobilien im Plan, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit diesem dringe das Unternehmen in das mittlere Marktsegment ein, das hohes Wachstumspotenzial habe./bek/la

