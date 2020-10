ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für K+S auf 7,60 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S nach dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts von 6,60 auf 7,60 Euro angehoben. Die Einstufung ließ der Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie aber auf "Hold". Die Transaktion sei der Eckpfeiler des Schuldenabbaus des Kali- und Salzkonzerns. Der Erlös sei überraschend hoch./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX