ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Puma auf 97 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma vor Quartalszahlen von 92 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Frey rechnet mit starken Kennziffern des Sportartikelherstellers. Angesichts der aktuellen Konsensschätzungen scheine dies aber weithin erwartet zu werden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern könnte die Zahlenbekanntgabe ein "Sell-the-News"-Ereignis werden./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

