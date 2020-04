ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Stratec auf 69 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stratec nach Quartalszahlen von 66 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Diagnostikspezialisten dürften sicher von der Corona-Krise profitieren, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Montag vorliegenden Studie. In welchem Ausmaß, sei allerdings nicht klar./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben