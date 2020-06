ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Zur Rose Group - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zur Rose Group von 208 auf 295 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke untermauere ihre Führungsposition in Deutschland mit der Apotal-Übernahme, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben