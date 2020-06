ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt BASF auf 'Sell' und Ziel auf 52 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat BASF angesichts der in den USA aufgehobenen Zulassung für einen von den Ludwigshafenern hergestellten Unkrautvernichter und zuletzt guter Kursentwicklung von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 52 Euro gesenkt. Dicamba werde vom Vorzeige- zum Problemkind, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei nach der jüngsten Kursrally nun unattraktiv./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

