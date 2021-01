ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt ElringKlinger auf 'Sell' - Ziel 12,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat ElringKlinger von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 8 auf 12,50 Euro angehoben. Die Hoffnungen für das Brennstoffzellengeschäft des Autozulieferers seien übertrieben, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verwies er darauf, dass sich der Aktienkurs seit Oktober mehr als verdoppelt hat./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX