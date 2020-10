ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Epigenomics auf 'Hold' - Ziel 3,30 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Epigenomics nach einer negativen Erstattungsempfehlung der staatlichen US-Krankenversicherung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 3,30 Euro belassen. Die Empfehlung des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), die Kosten für einen Darmkrebs-Vorsorge-Test des Biotech-Unternehmens nicht mehr zu erstatten, sei eine negative Überraschung, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben