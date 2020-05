ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt K+S auf 'Hold' und Ziel auf 6,10 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat K+S nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 8,25 auf 6,10 Euro gesenkt. Zwar habe das operative Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal seine und die Konsensschätzung deutlich übertroffen, dennoch sei der Ausblick und der Dividendenvorschlag wegen negativer Corona-Effekte gekappt worden, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe daher seine Schätzungen entsprechend überarbeitet./ck/jha/

