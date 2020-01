ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt RIB Software auf 'Hold' - Ziel 22 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat RIB Software von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 24 auf 22 Euro gesenkt. Der zuletzt stärkere Fokus des Bausoftwareherstellers auf so genannte Managed-Service-Angebote gehe auf mittlere Sicht zu Lasten der Profitabilität, argumentierte Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Margen in diesem Marktsegment seien niedriger als die im klassischen Software-Geschäft./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

