ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Stratec auf 'Sell' - Ziel 98 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stratec von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. Der neue Corona-Test von Abbott, der kurz vor der Zulassung steht, stelle ein großes Risiko dar, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bedürfe keiner Laborausstattung und bedrohe daher die Hersteller von Analysesystemen./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben