ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Südzucker auf 'Hold' - Ziel auf 15,30 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Südzucker von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 19,60 auf 15,30 Euro gesenkt. Der Zucker- und Nahrungsmittelkonzern habe trotz deutlich gestiegener Profitabilität enttäuscht, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf das zweite Geschäftsquartal. Das Kerngeschäft Zucker habe geringer als erwartet von höheren Preisen profitieren können./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX