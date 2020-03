ANALYSE/Goldman Sachs: Fluggesellschaften profitieren erst 2021 vom Ölpreiscrash

NEW YORK (dpa-AFX) - Europäische Fluggesellschaften sind nach Einschätzung der Experten von Goldman Sachs weitreichend gegen Preisschwankungen an den Ölmärkten abgesichert. Der am Montag spürbare Einbruch um bis zu 30 Prozent beim Ölpreis dürfte sich daher erst 2021 spürbar positiv auf die Gewinnentwicklung von Fluggesellschaften auswirken, argumentierte Analystin Venetia Baden-Powell in einer am Montag vorliegenden Studie.

Ihren Schätzungen zufolge sind die Airlines zwischen 70 und 90 Prozent gegen solche Schwankungen abgesichert. Hinzu kämen die bereits vorgenommenen Kapazitätskürzungen wegen des Coronavirus, die den Effekt des Ölpreiseinbruchs in diesem Jahr zusätzlich bremsten.

Die Expertin bevorzugt weiter die Papiere finanziell gut aufgestellter Konzerne wie Ryanair oder IAG , die sie mit "Buy" bewertet. Für die Aktien der Konkurrenten Easyjet und Lufthansa hat sie dagegen nur eine negative Bewertung mit "Sell" übrig./tih/fba