ANALYSE/Kepler Cheuvreux: Trotz Hellofresh-Kursrally noch viel Potenzial - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein weiter starkes Umsatzwachstum des Kochboxen-Lieferanten Hellofresh hat das Analysehaus Kepler Cheuvreux überzeugt. Analystin Fabienne Caron hob die Aktieneinstufung nach den bekannt gegebenen mittelfristigen Unternehmenszielen in einer am Freitag veröffentlichten Studie von "Hold" auf "Buy" an. Das Kursziel wurde zugleich mehr als verdoppelt. Es beträgt nun 96,40 Euro nach bislang 47,00 Euro. Damit sieht Caron trotz des knapp 30-prozentigen Kursanstiegs in dieser Woche noch Aufwärtspotenzial für das Papier von mehr als 56 Prozent gemessen am aktuellen Kurs.

"Hellofresh legt den Fokus klar auf Wachstum", schrieb Caron. Die bisherige Ausführungsqualität des Unternehmens sei beeindruckend, begründete die Expertin ihre Kaufempfehlung und überarbeitete ihre Schätzungen. Entsprechend der Konzernvorgabe eines Jahresumsatzes von zehn Milliarden Euro in den kommenden fünf bis sechs Jahren und einer Ebitda-Marge von 13,5 Prozent hob sie ihre Prognosen an und gelangte zu ihrem neuen Kursziel.

Der Kundenpool von Hellofresh sei mit 15 Millionen im dritten Quartal geringer als sie geschätzt habe, was jedoch mehr Raum lasse, in Richtung der angestrebten Haushaltszahl von 137 Millionen zu wachsen. Eine wichtige Rolle spiele dabei nicht nur die Gewinnung neuer Kunden, sondern auch die Reaktivierung alter Kunden.

Auch verbesserte Angebote, also mehr Kochrezepte und kürzere Lieferzeiten, sowie eine Ausweitung des Produktsortiments dürfte dazu führen, dass mehr Gelder der Kunden bei Hellofresh hängen blieben.

Gemäß der Einstufung "Buy" rechnet Kepler Cheuvreux auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von mindestens 10 Prozent./ck/ajx/jha/

Analysierendes Institut Kepler Cheuvreux.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 00:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 06:38 / GMT