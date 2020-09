ANALYSE: SocGen sieht Enttäuschungsgefahr bei HeidelCement und senkt auf 'Hold'

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale rechnet nach dem jüngst überdurchschnittlichen Kursanstieg von HeidelbergCement zum Kapitalmarkttag mit Enttäuschungspotenzial. Angesichts massiver Konjunkturunsicherheit könnten belastbare Finanzziele und konkrete Verkaufspläne Mitte September ausbleiben, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Montag vorliegenden Studie zum europäischen Baustoffsektor. Er senkte die Aktie des Zementherstellers von "Buy" auf "Hold" und kappte das Kursziel von 63 auf 58 Euro. Damit sieht er aktuell allerdings immer noch ein Aufwärtspotenzial für das Papier von rund 10 Prozent.

Der Baustoffstektor habe sich im Jahresverlauf mit am stärksten geschlagen und im Vergleich zum marktbreiten Aktienindex MSCI Europe um rund 16 Prozent besser entwickelt. Daher gehe er innerhalb des Sektors nun selektiver vor. Entsprechend strich er nicht nur seine Kaufempfehlungen für HeidelbergCement, sondern auch für die Schweizer Sika. Positiv gestimmt blieb Marchand dagegen für LafargeHolcim, während er zugleich Saint-Gobain auf "Buy" hochstufte. Den Franzosen stünden attraktive Wege offen, um in europäische "Green-Deal"-Themen - und damit in Konzepte zur Verringerung von Treibhausgasen - zu investieren, schrieb er und verwies auf die Ausrichtung des Unternehmens auf energieeffizientes Bauen.

Bei HeidelbergCement indes sieht Marchand vor allem im bevorstehenden Kapitalmarkttag am 16. September die Gefahr von Enttäuschungen, zumal die HeidelbergCement-Aktie die Papiere der Konkurrenz in den vergangenen drei Wochen deutlich abgehängt habe, schrieb der Analyst.

Mit seiner Halbjahresschätzung für das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) des Heidelberger Zementherstellers liege er zwar noch deutlich über der durchschnittlichen Analystenprognose. Seine Schätzung für das Ebitda 2021 jedoch liege deutlich darunter. "Der Konsens impliziert ein Ebitda-Niveau, das auf vergleichbarer Basis ein Prozent über dem Niveau von 2019 liegt. Das dürfte jedoch zu optimistisch sein", schrieb Marchand.

Gemäß der Einstufung "Hold" geht die SocGen auf Sicht von zwölf Monaten davon aus, dass die Aktie eine Gesamtrendite zwischen 0 und 15 Prozent erzielen wird./ck/bek/jha/

Analysierendes Institut Societe Generale S.A.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2020 / 07:03 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2020 / n.b. / CET