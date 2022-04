Die Märkte tasten sich weiterhin in einem volatilen Umfeld vorwärts, während die Anleger auf die potenziellen Einschläge warten, die sich als Gefahren aus dem Inflationsumfeld, der Zinswende, dem Abbau der US-Notenbank-Bilanz und den weiteren Folgen des Ukraine-Krieges ergeben.

Die Gefahr einer wirtschaftlichen Rezession liegt angesichts der drückenden Inflation und den eingeleiteten Zinserhöhungen auf dem Tisch - während die anstehenden Quartalsergebnisse bereits eine erste Bestandsaufnahme geben werden, erstreckt sich die Erwartungshaltung vieler Analysten an eine schwächere Wirtschaft bis in das Jahr 2023 hinein.

Viele Analysten sehen in dem Krieg und seinem weiteren Verlauf einen besonderen Faktor, der den Verlauf der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung entscheidend beeinflussen wird, so auch David Roche, Präsident des Analysehauses Independent Strategy, der die derzeitige Lage in einem Gespräch gegenüber dem Nachrichtensender CNBC als „war-cession“, also „Kriegs-Rezession“ beschreibt.

Aus Sicht des Analysten ist die Möglichkeit schneller Friedensverhandlungen spätestens mit dem Aufdecken der Gräueltaten im Osten der Ukraine sehr unrealistisch geworden, da Russlands Präsident Wladimir Putin einen russischen Rückzug nicht mehr einleiten kann, ohne dass es sein politisches Ende bedeuten würde. Die einzige schnelle Option auf Frieden für den Westen sei es nun, einen Regimewechsel in Russland anzustreben. „Er wird den Rückzug nicht gegen eine Lockerung der Sanktionen eintauschen, also bleiben die Sanktionen bestehen und ich denke, die Folgen für Europa werden eine Rezession sein, weil die Sanktionen tatsächlich zunehmen und sich in Richtung einer totalen Energieblockade bewegen werden.“ So der Experte.

„Dies ist ein enormer angebotsseitiger Schock, der bei Lebensmitteln, Energie und Metallen anhalten wird […]. Das wird so weitergehen, während wir es gleichzeitig mit weltweiter Inflation und steigenden Zinsen zu tun haben - ich denke, die Rendite 30-jähriger Anleihen wird in einem Jahr mindestens 3,5 Prozent betragen - und wir betrachten natürlich Versorgungsunterbrechungen in China aufgrund der Covid-Entwicklungen, über die die Leute nicht sprechen, die aber offensichtlich eine weitere Gefahr der Angebotsseite des globalen Systems sind“, sagte er. Anders als in einer „normalen“ Rezession würde es in dem derzeitigen Umfeld zu einem nachlassenden Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig steigender Inflation kommen. Und das dürfte aus Sicht des Analysten ein zu großer Brocken für die Aktienmärkte werden.

Diese ungünstige Konstellation bringt die Notenbanken in eine besonders prekäre Lage, da sie nur eines der beiden Probleme - wenn überhaupt - effektiv bekämpfen können. Die Wahl steht zwischen der Stimulierung des Wirtschaftswachstums und der Bekämpfung der Inflation. Derzeit konzentriert sich die US-Notenbank voll auf die Bekämpfung der Inflation und vermittelt, dass sie eine „sanfte Landung“ der Wirtschaft noch für möglich hält. Mit dieser Meinung stehen die US-Notenbanker derzeit jedoch ziemlich allein da.

