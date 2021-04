ANAORI kakugama: Das neue Kochgerät, das die kulinarische Welt revolutionieren wird

Die japanische Marke ANAORI, ein führender Hersteller von Produkten aus Kohlenstoffgraphit, hat ein revolutionäres Kochgerät entwickelt, das neue Technologien, natürliche Materialien und ein ganz spezielles Design miteinander vereint. In den kommenden Wochen werden renommierte Spitzenköche aus der ganzen Welt ihre meisterhafte Kochkunst unter Beweis stellen und dabei das Potenzial von ANAORI kakugama präsentieren.

ANAORI kakugama

ANAORI kakugama: Das kulinarische Gerät, das Tradition und Innovation vereint

Die Markenphilosophie von ANAORI entstand aus dem Respekt für die japanische Kultur, deren Wurzeln auf die Tradition eines harmonischen Zusammenlebens mit der Natur zurückgehen. Für ANAORI bedeutet Natürlichkeit, die Prinzipien der Natur zu verstehen, ohne sich gegen die Natur zu wenden, und ihre Kräfte durch minimale Eingriffe zu vervielfachen, um sie auf bestmögliche Weise nutzen zu können. Das japanische Unternehmen stellt die beiden Modelle des ANAORI kakugama in zwei verschiedenen Größen vor, die es gestatten, im Rhythmus der Jahreszeiten zu kochen, und die eine neue Form des Minimalismus definieren: die Vereinigung von Funktionalität, Eleganz und Perfektion. Das Gerät an den Schnittstellen von Tradition und Innovation ist sowohl für Küchenchefs als auch für Feinschmecker ein bahnbrechendes Produkt. ANAORI bringt mit geballtem technischem Know-how ein von Grund auf neues, mit großer Sorgfalt gearbeitetes Kochgerät hervor, das aus einem massiven Kohlenstoffgraphitblock gefertigt ist und zeitlosen Minimalismus neu definiert.

ANAORI kakugama ist in einen minimalistischen Würfel integriert und mit gefasten Kanten versehen, die an die Architektur japanischer Teehäuser anknüpfen.

ANAORI kakugama führt uns wieder zu den wesentlichen Dingen des Lebens zurück, bei denen das Kochen in seiner einfachsten Form am effektivsten ist. Mit minimalem menschlichem Zutun bringt die Natur selbst das Wesentliche aller Zutaten zu höchster Geltung und verkörpert so das Gesetz, dass das Kochen unsere zweite Natur ist. Dieses multifunktionale und dennoch einfache Produkt führt uns zurück zu der wesentlichen Grundlage, im Einklang mit der Natur zu leben.

