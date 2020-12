Andersen baut Präsenz in Lateinamerika mit größter Anwaltskanzlei Venezuelas aus

Dank einer nicht-exklusive Kooperationsvereinbarung mit der größten Anwaltskanzlei des Landes, LEĜA Abogados, ist Andersen Global nun auch in Venezuela vertreten und baut seine Plattform in Lateinamerika damit aus.

LEĜA Abogados ist von Chambers and Partners, Legal 500 und IFLR1000 anerkannt, deckt alle Rechtsgebiete ab und verfügt über Niederlassungen in Caracas, Valencia und Barquisimeto. Die Full-Service-Kanzlei unterstützt Unternehmen und multinationale Mandanten mit Kompetenzen in den Bereichen Steuern, internationale Schiedsverfahren, Einwanderung, Außenhandel und Zoll, Auslandsinvestitionen, regulatorische Angelegenheit im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, Arbeitsrecht, Wettbewerbsrecht, grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen, Zivilprozesse, Compliance und Wirtschaftskriminalität. Darüber hinaus ist LEĜA Abogados führend in der Betreuung der Branchen Energie und Rohstoffe, Banken und Finanzen, Informationstechnologien, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie Fertigung und Vertrieb.

„Unser Ziel war es schon immer, erstklassige juristische Lösungen anzubieten, die nahtlos und innovativ sind“, sagte Managing Partner Luis López Durán. „Da wir uns international orientieren, verbessert die Zusammenarbeit mit Andersen Global unsere Fähigkeit, unseren inländischen und ausländischen Mandanten erstklassige Leistungen anzubieten. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, die unsere Vision und unsere Werte teilen.“

„LEĜA Abogados ist eine sehr renommierte Kanzlei am venezolanischen Markt“, sagte Andersen Global Chairman und Andersen CEO Mark Vorsatz. „Luis und sein Team zeigen ein Engagement für Verantwortungsbewusstsein und Vortrefflichkeit, das sie zu einer der angesehensten Kanzleien des Landes gemacht hat. Diese Kooperation stärkt unseren Wettbewerbsvorteil in der Region, während wir unsere Präsenz in Lateinamerika weiter ausbauen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 225 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201215006039/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700