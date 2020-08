Andersen führt Lateinamerika-Plattform zusammen

Die lateinamerikanischen Mitgliedsfirmen von Andersen Global werden nun unter der Marke „Andersen“ operieren und damit die Position der Organisation als One-Stop-Shop für Steuer- und Rechtsdienstleistungen weltweit stärken. Die Ankündigung erfolgt weniger als zwei Monate nach der Übernahme der Marke „Andersen“ durch die europäischen Mitgliedsfirmen von Andersen Global.

Die Mitgliedsfirmen von Andersen Global in Brasilien, Ecuador, Guatemala, Mexiko und Uruguay, die bisher unter den Marken „Andersen Tax“ und „Andersen Tax & Legal“ firmierten, werden nun Andersen als ihre Marke führen, zusammen mit den neuen Mitgliedsfirmen MODO Law und GSRC in Argentinien, die Anfang des Jahres Mitgliedsfirmen der Organisation wurden.

Andersen Global betrachtet die Expansion sowohl seiner Präsenz in Lateinamerika als auch seiner neu gegründeten Plattform in der Karibik weiterhin als hohe Priorität. In Lateinamerika ist die globale Organisation über ihre Kooperationsfirmen auch in Chile, Kolumbien, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay und Peru präsent und hat in den letzten sechs Monaten in elf Ländern der Karibik weitere Kooperationsfirmen aufgenommen.

„Unsere Expansion wird durch den Kundenservice vorangetrieben, und unser Ziel ist es nicht, die größte Kanzlei zu sein. Unser Schwerpunkt liegt vielmehr auf unserem Engagement, eine Kanzlei aufzubauen, in der den Kunden weltweit erstklassige Steuer- und Rechtsdienstleistungen auf nahtlose Weise angeboten werden“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Unsere Organisation widmet sich nicht nur unseren Kunden, sondern investiert auch in unsere Mitarbeiter und in die nächste Generation. Wir alle teilen ungeachtet der Grenzen die gleichen Werte und Visionen und es ist nur konsequent, dass sich dies auch in unserem gemeinsamen Namen widerspiegelt.“

Der Weg der Organisation begann 2002, als 23 ehemalige Partner von Arthur Andersen die reine Steuerberatungsfirma WTAS gründeten. 2014 nahm die US-Mitgliedsfirma die Marke „Andersen Tax“ an und wechselte zuletzt 2019 zur Marke „Andersen“. Die globale Organisation ist seit der Gründung von Andersen Global (ehemals WTAS Global) durch die Gründung der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC 2013 exponentiell gewachsen. Nach dem Start der globalen Plattform in Europa debütierte Andersen Global 2015 in Lateinamerika. Seitdem hat sich die Region auf heute mehr als 34 Standorte, 1.000 Steuer- und Rechtsexperten und 90 Partner ausgeweitet.

Leonardo Mesquita, Regional Managing Director für Lateinamerika, fügte hinzu: „Die Grundlage unserer Organisation basiert auf unserer gemeinsamen Vision, unabhängig zu bleiben und unseren Kunden weltweit nahtlose, synergetische Services zu bieten. Wir sind bestrebt, eine Marke zu erhalten, die das widerspiegelt, was wir bereits wissen. Wir sind eine Firma.“

Im Laufe des nächsten Jahres werden die Mitgliedsfirmen weltweit die Marke Andersen weiter übernehmen, während Andersen Global seine Expansionsbemühungen in wichtigen Märkten wie der Karibik, Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten fortsetzen wird.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US- Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 191 Standorten vertreten.

