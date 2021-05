Andersen Global baut europäische Präsenz mit Beratungsunternehmen in Monaco aus

Andersen Global verstärkt seine Präsenz in Westeuropa im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit dem in Monaco ansässigen Beratungsunternehmen EBC Trust und ergänzt damit die Privatkundenbetreuung der globalen Organisation und ermöglicht es, die grenzüberschreitenden Bedürfnisse der Kunden über die Mitgliedsunternehmen und Kooperationspartner zu erfüllen.

EBC Trust wurde 1975 gegründet, wird von Office Managing Partner Richard Maclellan geleitet und ist auf Dienstleistungen für Unternehmen und Privatkunden spezialisiert. Zu den Schwerpunkten gehören das aktive Management der zugrunde liegenden Kundenvermögen sowie Buchhaltungs- und Berichterstattungsdienstleistungen. Das Team aus sieben Experten verfügt über operative, finanzielle und regulatorische Compliance-Erfahrung und ist berechtigt, Treuhanddienstleistungen in Monaco sowie wirtschaftliche Eigentumserklärungen für monegassische Immobilien anzubieten. Darüber hinaus unterstützen sie Kunden bei der Gründung von Familienunternehmen, der Einhaltung von Steuergesetzen, der Ruhestands- und Nachfolgeplanung und der Verlegung des Wohnsitzes nach Monaco.

„Unsere Priorität ist und bleibt der herausragende Service für unsere Kunden“, sagte Richard. „Unser Engagement für Verantwortung und unsere Verpflichtung zu Transparenz ermöglicht es uns, unabhängige Beratung und maßgeschneiderte Dienstleistungen zu liefern, die im besten Interesse unserer Kunden sind. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global erweitert unser Dienstleistungsangebot und unsere Fähigkeit, unseren Kunden nahtlose Lösungen und die Ressourcen einer globalen Organisation zu bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und kooperierenden Firmen von Andersen Global in Europa sowie weltweit und auf die Schaffung von synergetischen, funktionierenden Beziehungen.“

„Monaco ist ein bedeutender Markt, und die Zusammenarbeit mit EBC Trust versetzt uns in die Lage, unseren Kunden noch umfassendere Lösungen anzubieten und unsere Organisation in Westeuropa zu erweitern“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Richard und sein Team verfügen über eine hervorragende Wissens- und Erfahrungstiefe, die sie zur idealen Ergänzung unserer Plattform in der Region machen. Ihr ausgezeichneter Ruf, ihre Firmenkultur und ihre Gleichgesinnung werden es ihnen ermöglichen, synergetisch mit unseren anderen Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 265 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210504006293/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700