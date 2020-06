Andersen Global erhöht seine Präsenz in Liberia

Andersen Global kündigt eine verstärkte Präsenz in Afrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Full-Service-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BICON Inc. in Liberia an. Damit setzt die Organisation ihre Bemühungen fort, das Wachstum ihrer globalen Plattform voranzutreiben und ihre Präsenz auf dem Kontinent auszuweiten.

Die im Jahr 2015 gegründete BICON Inc. wird von Managing Partner Zinnah B. Sackie geleitet und umfasst ein Team von mehr als 30 Fachleuten, von denen einige als Leiharbeitnehmer tätig sind und derzeit wichtige staatliche Schlüsselpositionen bekleiden. Die in Monrovia ansässige Firma bietet eine Reihe von Buchhaltungsdienstleistungen für Kunden aus verschiedenen Branchen an, darunter Merchandising, Fertigung, Bergbau und Landwirtschaft.

„Unser stetiges Wachstum in den letzten Jahren spiegelt unsere Verpflichtung zu Verantwortungsbewusstsein und Transparenz bei der Betreuung von Kundenangelegenheiten und unsere Fähigkeit wider, unseren Wettbewerbsvorteil auf unserem Markt aufrechtzuerhalten, indem wir effizient auf die Kundenbedürfnisse in einer sich ständig verändernden Geschäftslandschaft eingehen“, sagte Zinnah. „Der nächste logische Schritt auf dem Weg unseres Unternehmens zu kontinuierlichem Wachstum ist unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global, da wir davon überzeugt sind, dass dies eine Synergiemöglichkeit ist, die es unserem Unternehmen erlaubt, auch weiterhin die regionalen und globalen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.“

„Unsere Expansion in Afrika bleibt eine wichtige Priorität für unsere Organisation und die Zusammenarbeit mit hochkarätigen, gleichgesinnten Personen wie denen bei BICON Inc. ermöglicht es uns, unsere globale Plattform erfolgreich zu erweitern, um Steuerdienstleistungen nahtlos anbieten zu können“, sagte Mark Vorsatz, CEO von Andersen und Vorsitzender von Andersen Global. „Die Aufnahme von BICON Inc. ist ein Zeichen unserer Ambition, unsere Präsenz in Afrika weiter auszubauen, und ein Beleg für die Fortschritte, die wir bei der Erhöhung unseres Marktanteils auf dem Kontinent machen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 176 Standorten präsent.

