Andersen Global erweitert die Reichweite mit Anwaltskanzlei in Antigua und Barbuda

Andersen Global baut seine Präsenz in der Karibik mithilfe der kooperierenden Kanzlei Richards & Company in Antigua und Barbuda aus und deckt damit auch den südlichen Rand der Region ab.

Die 1999 von der geschäftsführenden Partnerin Stacy Richards-Roach gegründete Full-Service-Kanzlei mit Sitz in St. John's erbringt eine breite Palette von Rechtsdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Konzerne in verschiedenen Branchen. Das Leistungsspektrum der Kanzlei umfasst die Bereiche geistiges Eigentum, zivilrechtliche Rechtsstreitigkeiten, Firmengründung und Unternehmensaufbau, Handelsrecht, Bankwesen und Immobilien.

„Unser oberstes Ziel ist es, unseren Mandanten effektive und innovative Lösungen bereitzustellen“, so Stacy. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird die Ziele unserer Kanzlei weiter voranbringen und uns in die Lage versetzen, erstklassige, unabhängige Lösungen zu liefern, unabhängig von Grenzen.“

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Die Aufnahme von Richards & Company in unsere karibische Plattform ist Ausdruck unserer ehrgeizigen Strategie, ein führendes globales Unternehmen in dieser Region zu werden. Stacy und ihr Team verfügen über das Wissen und die Expertise, die für die Entwicklung unserer Organisation eine wichtige Rolle spielen, während wir unseren Kunden weiterhin umfassende, integrierte Lösungen auf globaler Basis anbieten. Wir werden unsere Plattform in der Region weiter ausbauen, indem wir sie um weitere Schlüsselmärkte erweitern, um die grenzüberschreitenden Bedürfnisse unserer Mandanten optimal zu bedienen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 271 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

