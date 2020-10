Andersen Global erweitert Präsenz in Ostafrika mit Kooperationspartner in Dschibuti

Andersen Global etabliert durch einen Kooperationsvertrag mit der in Dschibuti ansässigen Kanzlei Cabinet Avocats & Associés (CAA) seine Präsenz in Dschibutis aufstrebendem Markt und baut damit die starke bestehende Plattform des Unternehmens in Ostafrika weiter aus.

CAA wurde 2015 gegründet und ist eine Full-Service-Rechtsanwaltskanzlei, die Kunden in einer Vielzahl von Sektoren berät, darunter Seeverkehr, Investitionen, Infrastruktur, Unternehmen und Handel sowie Steuern und Rechtsstreitigkeiten. Unter der Leitung der Partner Mohamed Abayazid und Ahmed Abdourahman vertritt die Firma mit ihrem Team aus sechs Juristen eine breitgefächerte Klientel mit Kompetenz und betreut Unternehmen in ausländischem Besitz sowie internationale Investoren. „Durch unsere Kultur und unsere Werte haben wir solide Beziehungen zu unseren Kunden aufgebaut und uns einen seriösen Ruf im Land erworben", erklärten Mohamed und Ahmed. „Wir freuen uns auf diesen nächsten Wachstumsschritt durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global, die gewährleistet, dass unseren Kunden durch die Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner von Andersen Global nahtlos eine erstklassige Steuer- und Rechtsberatung geboten wird." „Afrika bleibt ein wichtiger Markt für globale Geschäfte. Es besteht ein unglaublicher Synergieeffekt zwischen den Fähigkeiten von CAA und unserer bereits soliden Basis auf dem Kontinent", sagte Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. „Die Hinzunahme von Mohamed, Ahmed und ihrem Team verschafft unserem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil in Dschibuti und Ostafrika sowie zusätzliche Marktabdeckung, so dass wir auch weiterhin den Anforderungen unserer Kunden bestmöglich gerecht werden können." Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 207 Standorten vertreten.