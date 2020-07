Andersen Global erweitert Präsenz in Westafrika; Debüt in Togo

Andersen Global meldet sein Debüt in Togo in Form einer Kooperationsvereinbarung mit VAS Consulting, einer der größten Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien in Lomé. Es verstärkt damit seine Präsenz in Westafrika durch den weiteren Ausbau seiner Plattform.

VAS Consulting wurde 2016 gegründet und wird von dem geschäftsführenden Partner Valery Sindjalim geleitet. VAS Consulting ist ein Beratungsunternehmen für Unternehmens-, Steuer- und Rechtsfragen, dessen Fachleute sich auf Gesellschaftsrecht, Steuern, Finanzen, Geschäftsorganisationen und Unternehmenstransaktionen für ein breites Spektrum von Kunden konzentrieren, darunter multinationale Unternehmen in den Bereichen Öl und Gas, Telekommunikation, Industrie und Finanzen sowie private und staatliche Einrichtungen. „Unsere Kanzlei verpflichtet sich, ihren Kunden einen maßgeschneiderten Ansatz für ihre steuerlichen und rechtlichen Bedürfnisse zu liefern und möchte ausländische Investoren im frankophonen Afrika effektiv unterstützen", sagte Valery. „Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global verbessert unsere Möglichkeiten, erstklassigen Service und Qualität zu bieten und eine nahtlose internationale Abdeckung zu gewährleisten." Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Die kulturelle und synergetische Konsistenz aller unserer Mitglieder und Partnerfirmen ist von entscheidender Bedeutung und Valery und sein Team teilen unsere Verpflichtung zu Verantwortlichkeit, Unabhängigkeit und Transparenz. Die Zusammenarbeit mit VAS Consulting ist für unsere Organisation ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer noch stabileren Präsenz auf dem ganzen Kontinent." Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 183 Standorten vertreten.