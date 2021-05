Andersen Global erweitert Praxis in der Türkei mit Steuerberatungsfirma in Istanbul

Andersen Global stärkt seine Präsenz in der Türkei durch einen Kooperationsvertrag mit der Steuerberatungsfirma ECC Denetim. Das Unternehmen fügt seiner Präsenz in dem Land so eine weitere Dimension hinzu und baut auf seiner Strategie auf, über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner weltweit eine vollständige Suite aus integrierten Services zu liefern.

Die in Istanbul ansässige Firma wurde im Jahr 2020 von Gründer und Managing Partner Celal Çelik, PhD, gegründet. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung aus seiner Arbeit beim türkischen Finanzministerium und mehr als 15 Jahre Erfahrung aus privater Praxis. Die Firma bietet Steuer- und Beratungsdienste an und unterstützt Klienten im In- und Ausland bei Steuerangelegenheiten, Due Diligence, Umsatzsteuer, Umsatzsteuererklärungen, Managementberatung, Gründung und Umstrukturierung von Unternehmen und dem Umgang mit dem Arbeitsrecht.

„Die Qualität des Service und die Kundenzufriedenheit sind kritische Aspekte unserer Tätigkeit“, sagte Celal. „Um unseren Klienten weiterhin erstklassige Lösungen anbieten zu können, setzen wir uns für verantwortliche Arbeit ein und stellen gleichzeitig sicher, dass sämtliche Angelegenheiten transparent und detailgetreu bearbeitet werden. Dank unserer Zusammenarbeit mit Andersen Global können unsere Klienten weiterhin mit ihren bewährten Beratern zusammenarbeiten und haben gleichzeitig Zugriff auf umfassende, integrierte Lösungen weltweit.“

„Celal und sein Team sind Fachleute für das türkische Steuersystem. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Ressourcen auf diesen Markt ausweiten können“, fügte Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, hinzu. „Dies ist eine tolle Ergänzung unserer aktuellen Zusammenarbeit mit MGC Legal und ermöglicht uns eine hohe Reichweite, wenn der Bedarf unserer Klienten in dem Land und der Region weiterhin zunimmt.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 269 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210525005920/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700