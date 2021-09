Andersen Global etabliert Präsenz auf dem Hongkonger Markt

Andersen Global fasst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei Kwok Yih & Chan (KYC) in Hongkong, China, Fuß und deckt somit nun einen der wichtigsten Märkte in der Region ab.

1994 als Wirtschafts- und Kapitalmarktkanzlei unter dem Namen Kwok & Yih gegründet, wurde die Firma 2014 von Anwälten mit internationalem Kanzleihintergrund als KYC zu neuem Leben erweckt. Die Kanzlei arbeitet derzeit mit neun Partnern und mehr als 25 Fachleuten zusammen und verfügt über Expertise in einem breiten Spektrum von Rechtsgebieten, darunter Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte, Gesellschafts- und Handelsrecht, aufsichtsbehördliche Untersuchungen und Compliance, Streitbeilegung sowie chinesisches Recht und Investment.

„Wir sind nach wie vor stolz auf unsere Verpflichtung, Rechtsdienstleistungen von höchster Qualität zu erbringen“, so Larry Kwok, Mitbegründer von KYC. „Andersen Global bietet auf nahtlose Weise weltweit erstklassige Steuer- und Rechtsdienstleistungen an. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Organisation und auf die Bereitstellung synergetischer Lösungen bei komplexen grenzüberschreitenden Transaktionen und Rechtsfragen.“

„Hongkong ist unbestreitbar ein wichtiger Markt in Asien, und wir können uns glücklich schätzen, mit einer so exzellenten Firma zusammenzuarbeiten“, so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „KYC verfügt über beispiellose fundierte Kenntnisse und umfangreiche Erfahrung in der Betreuung von Kunden auf lokaler und regionaler Ebene sowie auf dem chinesischen Festland. Unsere Präsenz hier ist Teil unserer Gesamtstrategie und positioniert uns für weitere Expansion, während wir uns gleichzeitig darauf konzentrieren, unsere Präsenz in der Region zu vergrößern.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 291 Standorten vertreten.

