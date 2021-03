Andersen Global fasst mit der Anwaltskanzlei Virtus Leo in Usbekistan Fuß

Andersen Global erweitert seine globale Präsenz über eine Kooperationsvereinbarung mit der usbekischen Anwaltskanzlei Virtus Leo und vergrößert dadurch seine Plattform in Zentralasien.

Die im Jahr 2009 gegründete und vom geschäftsführenden Partner Alisher Kudratullaevich Zaynutdinov geleitete Kanzlei Virtus Leo hat sich auf Wirtschafts-, Unternehmens- und Steuerrecht spezialisiert. Der Volldienstleister unterstützt Kunden in unterschiedlichen Rechtsgebieten, einschließlich Kartell- und Wettbewerbsrecht, Bank- und Finanzrecht, Versicherungsfragen, Strafrecht und geistiges Eigentum. Von ihrer Niederlassung in Taschkent aus arbeitet die Kanzlei mit verschiedenen internationalen Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen.

„Das Angebot umfassender synergistischer Lösungen für unsere Kunden schafft für unsere KAnzlei regional und global eine wettbewerbsfähige Plattform“, sagte Zaynutdinov. „Die Möglichkeit, den stets wachsenden Bedarf unserer Kunden mit effektiven, nahtlosen und hochwertigen Dienstleistungen zu decken, hat für uns nach wie vor höchste Priorität. Unsere verantwortungsvolle Haltung und die Zusammenarbeit mit Andersen Global stärken zusätzlich unser Bestreben, weltweit Dienste der Höchstklasse zu bieten.“

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Virtus Leo setzt den Standard für Rechtsdienste in Usbekistan und stärkt unsere bestehenden Kapazitäten in Zentralasien, damit wir dem steigenden Bedarf unserer Kunden gerecht werden. Diese Zusammenarbeit spiegelt erneut unser Bestreben wider, den Kunden über die Mitgliedsgesellschaften und Kooperationspartner unserer Organisation eine volle Palette integrierter Dienstleistungen anzubieten. Sie bietet zudem eine solide Plattform für zukünftiges Wachstum, während wir unsere Expansion im asiatischen Raum fortsetzen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 259 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

