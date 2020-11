Andersen Global fügt seinem Verband eine der größten Steuer- und Rechtsberatungsfirmen Tadschikistans hinzu

Andersen Global erweitert seine globale Präsenz durch eine Kooperationsvereinbarung mit LLC Tax and Legal Advisers, einer der größten Steuer- und Rechtsberatungsfirmen Tadschikistans.

Die Rechtsexperten von LLC Tax and Legal Advisers erbringen seit 2005 Dienstleistungen für lokale und internationale Unternehmen, wobei das Hauptaugenmerk auf Steuer-, Rechts-, Beratungsangelegenheiten sowie Outsourcing liegt. Die in Duschanbe ansässige Firma arbeitet mit zahlreichen Fachleuten unter der Führung von Office Managing Partner Daler Sirojiddinov.

„Wir setzen uns dafür ein, unseren Kunden die umfassendsten Lösungen zu bieten, da wir die Herausforderungen der Globalisierung in Geschäftsbetrieben verstehen“, sagte Daler. „Diese Zusammenarbeit vernetzt uns mit Steuer- und Rechtsexperten in aller Welt und verbessert noch unsere Fähigkeiten, auf nahtlose Weise branchenführende Dienstleistungen zu gewährleisten.“

„LLC Tax and Legal Advisers demonstrieren durch die Qualität ihrer Arbeit ihr Engagement für Transparenz und ihren Einsatz für verantwortungsvolle Führung“, erklärte Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. „Das Branchen-Know-how und die Marktkenntnis der Firma legen einen soliden Grundstein und versetzen uns in die Lage, weiter zu expandieren und ein leistungsstarkes Team in der Region aufzubauen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 214 Standorten vertreten.

