Andersen Global führt die Expansion in Asien mit einer malaysischen Anwaltskanzlei fort

Andersen Global setzt die Expansion in Asien im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der malaysischen Anwaltskanzlei Halim Hong & Quek Advocates & Solicitors (HHQ) fort.

HHQ wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet umfassende juristische Dienstleistungen in den Bereichen alternative Streitbeilegung, Banken und Finanzen, Unternehmen und M&A, Energie und Infrastruktur, Rechtsstreitigkeiten, Immobilien und Bauwesen. Die Kanzlei verfügt über Niederlassungen in Kuala Lumpur, Johor und Penang und bietet Dienstleistungen für eine Vielzahl inländischer und internationaler Unternehmen sowie für vermögende Privatpersonen und ausländische Investoren an.

„Unser Ziel ist es, Privatpersonen und Unternehmen mit erstklassigen Rechtsdienstleistungen zu unterstützen und gleichzeitig mit unseren Kompetenzen einen sozialen Mehrwert zu schaffen“, so Managing Partner Dato’ Quek Ngee Meng. „Wir stellen Mitarbeiter ein, die das Bestmögliche anstreben und über eine positive Einstellung verfügen. Unser Team setzt sich dafür ein, in unsere Mitarbeiter zu investieren, um unseren Kunden einen außergewöhnlichen Service und hervorragende Lösungen bieten zu können. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global erweitert unsere Plattform und unsere Möglichkeiten, unseren in- und ausländischen Kunden weltweit nahtlose, integrierte Lösungen in Rechts- und Steuerfragen zu bieten.“

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Das kulturelle Wissen und die weitreichende Erfahrung von HHQ auf den Märkten der Region sind für unsere Mandanten und Mitarbeiter von unschätzbarem Wert, da die Anforderungen in der Region stetig steigen. Malaysia ist eine bedeutende Ergänzung unserer globalen Plattform, und der Einsatz der Kanzlei für Verantwortungsbewusstsein und erstklassigen Service stärkt unsere Möglichkeiten, die Kundenanforderungen in wichtigen globalen Volkswirtschaften zu erfüllen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 8000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 301 Standorten vertreten.

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700