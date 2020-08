Andersen Global geht Kooperationsvereinbarung mit Ajo & Co. Advocates ein

Andersen Global verstärkt weiterhin seine Präsenz in Afrika durch ein Kooperationsabkommen mit Ajo & Co. Advocates, einer der größten Anwaltskanzleien in der Republik Südsudan.

Die in Juba ansässige Kanzlei wurde 2013 gegründet und gilt als eine der bekanntesten Wirtschaftskanzleien des Landes. Die Kanzlei Ajo & Co. Advocates ist auf 12 Juristen angewachsen, die Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Arbeitsrecht, Rechtsstreitigkeiten, Immobilien, Gesellschafts- und Handelsrecht sowie Öl und Gas anbieten. „In der heutigen globalen Wirtschaft und einer zunehmend komplexen Geschäftswelt verlangt der afrikanische Markt nach grenzüberschreitenden Steuer- und Rechtsdienstleistungen, die effizient sind und gleichzeitig erstklassige Lösungen bieten", sagte Ajo Noel Julius, geschäftsführender Partner des Büros. „Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global ist ein Beispiel für unser Engagement im Bereich Verwaltung und bietet unseren Kunden einen integrierten Ansatz von Steuer- und Rechtsdienstleistungen in einer nahtlosen Art und Weise." „Ajo & Co. Advocates zeigen deutlich den Charakter und die Kultur, die mit den Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen unserer Organisation synergistisch sind", sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Das Engagement von Ajo und seinem Team für Unabhängigkeit und Transparenz sowie ihre erwiesene Fachkompetenz sind auf dem südsudanesischen Markt nach wie vor unübertroffen. Diese Zusammenarbeit ist eine weitere wichtige Entwicklung für unsere Expansion in Afrika, da wir unsere Präsenz auf dem Kontinent weiter vertiefen und verbreitern." Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 191 Standorten vertreten.