Andersen Global leitet Expansion nach Malta ein

Andersen Global baut seine europäische Präsenz im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei Chetcuti Cauchi Advocates und der dazugehörigen Firmenkanzlei CCA Interserv Ltd mit Sitz in Maltas Hauptstadt Valletta weiter aus.

Chetcuti Cauchi wird bei Chambers and Partners, Legal 500 und IFLR1000 erwähnt und betreut Unternehmer, Familienunternehmen und Institutionen in lokalen und internationalen Belangen. Unter der Leitung von Managing Partner Jean-Philippe Chetcuti bietet die Kanzlei ihren Mandanten ein umfassendes Spektrum an Rechts-, Steuer-, Unternehmens-, Migrations- und Treuhanddienstleistungen mit Spezialisierungen in den Bereichen Gesellschafts-, Steuer-, Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht, Finanzdienstleistungen, Fintech-, Immobilien-, See- und Luftfahrtrecht.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine marktführende Kanzlei zu sein und unseren Mandanten umfassende Rechts-, Unternehmens- und Steuerdienstleistungen innerhalb verschiedener Branchen zu bieten“, sagte Chetcuti. „Der kundenorientierte Ansatz von Andersen Global und das Engagement, erstklassige Dienstleistungen zu erbringen, entsprechen der Philosophie unserer Firma. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit unseren Mandanten vor Ort und im Ausland reibungslose Lösungen bieten wird.“

„Chetcuti Cauchi Advocates hat bereits synergetische und gut funktionierende Beziehungen mit mehreren unserer Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen in der Region aufgebaut“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Zusätzlich zu unseren gemeinsamen Werten verfügt die Kanzlei über großes Fachwissen und gute Kenntnisse des lokalen Markts. Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Präsenz in der Region weiter und positioniert uns für zukünftiges Wachstum.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 227 Standorten vertreten.

