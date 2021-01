Andersen Global nimmt weitere Mitgliedsfirma in Portugal auf

Andersen Global stärkt seine Präsenz in Europa, indem die in Porto ansässige Kanzlei Curado, Nogueira & Associados (CNA), die seit April 2018 mit Andersen zusammenarbeitet, Mitglied wird und den Namen Andersen annimmt.

„Unsere Beziehung zu Andersen Global hat sich in den letzten Jahren als vorteilhaft für das Wachstum und die Entwicklung unserer Kanzlei erwiesen“, erklärten Teresa Nogueira und Luisa Curado, CNA-Partner und neue Office Managing Partner von Andersen in Portugal. „Wir freuen uns, den Markennamen Andersen anzunehmen, da er unsere Kapazitäten auf globaler Ebene stärkt und unser Engagement unterstreicht, Kunden zu erstklassigen Lösungen zu verhelfen.“

CNA, im Jahr 2005 von Luisa Curado, Teresa Nogueira und Carla Malhao gegründet, bietet juristische Dienstleistungen im In- und Ausland an. Zu den Tätigkeitsbereichen gehören Geschäfts- und Gesellschaftsrecht, Fusionen und Übernahmen, Bank- und Finanzwesen, Arbeitsrecht, Steuerrecht, Steuerstreitigkeiten, Recht des geistigen Eigentums und öffentliches Recht. CNA schließt sich der in Lissabon ansässigen Firma Andersen in Portugal an, wo Andersen Global bereits seit 2017 mit einer Mitgliedsfirma vertreten ist.

José Mota Soares, Office Managing Partner von Andersen in Portugal, fügte hinzu: „Es war ein Vergnügen, mit gleichgesinnten Menschen zusammenzuarbeiten, die sich dafür einsetzen, Kunden auf höchstem Niveau zu betreuen. Es bestand eine positive Wechselwirkung und gemeinsam werden wir auch weiterhin auf lokaler und internationaler Ebene enge Beziehungen zu unseren Kunden aufbauen.“

„Teresa, Luisa und ihr Team zeigen konsequent ihr Engagement für ihre Kunden, indem sie erstklassige Lösungen anbieten“, sagte Andersen Global Chairman und Andersen CEO Mark Vorsatz. „Das Team in Porto hat bereits eine solide Arbeitsbeziehung zu der Kanzlei in Lissabon aufgebaut. Diese Integration unterstreicht den kooperativen Charakter und das Engagement unserer Organisation, unseren Kunden eine vollständige Palette an Dienstleistungen auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 227 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210105005877/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700