Andersen Global schließt Kooperationsvereinbarung mit Anwaltskanzlei in Bahrain ab

Andersen Global baut mit der Aufnahme des Kooperationspartners Almoayed Chambers Consultancy in Bahrain die Reichweite seiner Plattform im Nahen Osten weiter aus.

Almoayed Chambers Consultancy ist eine spezialisierte Anwaltskanzlei mit besonderem Fokus auf kommerzielle Unternehmensverträge, Investitionen (M&A und Joint Ventures), Arbeitsrecht, Immobilien sowie Rechtsberatung zu allen Aspekten der bahrainischen Gesetze. Die Kanzlei erbringt Rechtsdienstleistungen für internationale und lokale Unternehmen, Institutionen, Investoren und vermögende Privatpersonen.

„Die Zusammenarbeit mit Andersen Global verdeutlicht unseren Einsatz für eine reibungslose Betreuung unserer Kunden mit umfassenden, integrierten Lösungen über alle Grenzen hinweg“, sagte die Vorsitzende Maria Liasides. „Angesichts immer größerer und komplexerer Herausforderungen werden wir in der Lage sein, unsere Fähigkeiten und Ressourcen zu erweitern, um die lokalen und länderübergreifenden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.“

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Wir haben gesehen, wie Almoayed Chambers Consultancy gewachsen ist und den Ruf der Firma auf dem Markt ausgebaut hat. Ihre umfassende und vielschichtige Erfahrung wird für unser Team in der Region ein großer Vorteil sein. In Kombination mit den Kompetenzen unserer bestehenden Kooperationskanzlei in Bahrain bietet die Firma unseren im Land und in der Region tätigen Kunden eine synergetische Abdeckung.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 328 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

