Andersen Global setzt Expansion in Westafrika mit Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei in Benin fort

Andersen Global kündigt seinen Eintritt in Cotonou, Benin, mit dem Erwerb der kooperierenden Firma Fiduciaire Conseil and Assistance (FCA) an, einer vor 20 Jahren gegründeten Full-Service-Firma für Steuer- und Rechtsberatung.

Die Kanzlei, die von Managing Partner Sybel Akuesson geleitet wird, vereint eine starke, ausgewogene Steuer- und Rechtspraxis, deren 17 Juristen Unterstützung im Arbeits- und Gesellschaftsrecht bieten und Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen umfassende steuerliche Möglichkeiten aufzeigen. „In einer zunehmend komplexen Welt hat der afrikanische Markt begonnen, ein neues Tempo und einen neuen Umfang der Geschäftstätigkeit zu verlangen, vor allem, wenn es um die Nachfrage nach juristischen Dienstleistungen geht“, sagte Sybel. „Im Geiste von Verantwortung und Pflege suchen wir stets nach Möglichkeiten, als Unternehmen zu wachsen und uns zu verbessern, und unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global stellt sicher, dass wir alle steuerlichen und rechtlichen Bedürfnisse unserer Kunden weltweit nahtlos erfüllen können.“ „Sybel und sein Team teilen das Engagement unserer Organisation für Unabhängigkeit und Transparenz“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten können wir unseren Kunden noch umfassendere, hochmoderne Lösungen bieten und unsere Präsenz in Afrika, speziell Westafrika, zusätzlich erweitern und vertiefen. Derzeit unterhält die Kanzlei bereits bestehende Beziehungen zu mehreren unserer kooperierenden Firmen in Westafrika, was von unschätzbarem Wert ist und uns ermöglicht, den Wettbewerbsvorteil in der Region aufrechtzuerhalten. Wir haben den Ausbau unserer Präsenz in Westafrika beinahe abgeschlossen und sind jetzt das größte Unternehmen in der Region und auf dem Kontinent.“ Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 184 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200730006062/de/ Megan Tsuei Andersen Global + 1 415 764 2700