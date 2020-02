Andersen Global stärkt die westafrikanische Präsenz; kündigt Zusammenarbeit in der Republik Guinea an

Anlässlich seines Debüts in der Republik Guinea gab Andersen Global die Fortsetzung seiner afrikanischen Expansion durch den Abschluss eines Kooperationsabkommen mit Nimba Conseil, einer Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Conakry, bekannt.

Nimba Conseil wurde 2005 gegründet und umfasst die geschäftsführenden Partner Guy Piam und Aminata Bah sowie mehr als 10 Steuer- und Rechtsexperten. Die Firma bietet rechtliche und steuerliche Betreuung für multinationale und lokale Unternehmen, einschließlich administratives und finanzielles Outsourcing, rechtliche und steuerliche Due Diligence, Steuerkontrolle und Steuerveranlagung. Darüber hinaus bietet sie Dienstleistungen für ein breites Spektrum von Branchen an, darunter Bergbau, Immobilien, Technologie und Umwelt.

„Der Erfolg unserer Firma spiegelt unsere Fähigkeit wider, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten, indem wir unser steuerliches und juristisches Fachwissen mit unseren tiefgreifenden Kenntnissen des lokalen und globalen Marktes kombinieren“, so Guy Piam. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird es uns ermöglichen, die Bedürfnisse und Ambitionen unserer Kunden weiterhin zu priorisieren, indem wir ihnen die Ressourcen einer globalen Firma zur Verfügung stellen, so dass sie in der Lage sind, unabhängig von Grenzen zu skalieren.“

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Nimba Conseil ist eine ausgezeichnete Anwaltskanzlei in Guinea und ergänzt unsere westafrikanische Expansionsstrategie um einen wichtigen Markt. Guy Piam und sein Team demonstrieren ihre Leidenschaft für Eigenverantwortung und sind stolz darauf, bei der Handhabung von Kundenangelegenheiten Transparenz und Unabhängigkeit zu wahren.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 167 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

